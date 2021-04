8 dias após anunciar volta, Mayra Cardi e Arthur Aguiar se separam

No desabafo, a life coach revelou que ela e Arthur Aguiar terminaram novamente o relacionamento, oito dias após anunciarem que tinham reatado.

“Essa live é mais difícil que vou fazer. Vou abrir mão de todos os meus segredos, das minhas dores, vou deixas nas mãos de Deus o que ele quer e o propósito que ele quer pra minha vida e vem sinalizando toda essa semana. Estava muito em dúvida se deveria fazer o que meu coração estava mandando”, começou ela.

Durante o vídeo, ela também falou sobre as traições do artista: “Ele se transformou porque ele quis. Eu já tinha desistido dele e ele se transformou […]. Depois de ouvir todas as histórias sobre relacionamentos abusivos, eu fiquei pensando… Será que eu confio na minha percepção?”, e continuou: “Vim dizer que eu entendi a minha missão com Deus. Entendi meu propósito. Isso tudo não aconteceu na minha vida por acaso. A partir do momento que descobri as traições, que eu resolvi separar. Quero deixar claro que as traições dele foram apenas a cereja do bolo. O relacionamento abusivo não precisa ter um padrão”.

“[…] Mas eu não confio na minha percepção sobre ele. Talvez ele possa ser o parceiro perfeito, ter os filhos que ele deseja ter, com outra mulher. Essa vida não vai ser comigo. Eu ainda o amo, mas hoje estou preenchida de Deus. Quero me curar de tudo que aconteceu”.

Na legenda da publicação, Mayra ainda pontuou: “Esse é apenas uma pedaço do vídeo o qual Deus falou fortemente comigo que eu precisava deixar minhas decisões assim como minhas dores nas mãos dele, Deus me disse: Onde estou não há dor, onde estou não há dúvida, onde estou não há desconforto, onde estou o que os outros falam não abala suas certezas! Entregues suas angústias a mim e todas as suas respostas serão transformadas em vitórias diante do propósito que preparei para vc! Eu disse com coração dilacerado aceito, concordo, acredito e dou conta! Esse foi o último choro sobre esse assunto, hoje fiz uma live a qual eu estava assustadoramente forte e certa de tudo! “E veio como nunca veio antes.” E aqui ficou! Quis partilhar com vc o momento em que ainda existia insegurança e dor, pois como na live eu já era só paz, eu acredito que quem ainda sente dor, talvez possa acreditar que antes da paz vem muita dor. Entregue nas mãos dele e tudo acontecerá como nunca sonhou”.