Zequinha completa 100 dias com redução de casos da Covid-19 e 500 toneladas de asfalto para iniciar manutenção em vias

A gestão dos eleitos para o quadriênio de 2021/2024, Zequinha Lima e Henrique Afonso, Progressistas e PSD, em Cruzeiro do Sul, completou nesta segunda-feira, 12, 100 dias à frente do Executivo Municipal. Nesses 100 dias, os munícipes enfrentaram a maior enchente da história do município, a segunda onda da Covid-19 e viram o estrago provocado pelas cheias do Rio Juruá.

Em entrevista ao ac24horas, a dupla ressaltou o trabalho harmonioso em prol da população de Cruzeiro do Sul e destacou que a prioridade nesse período foi garantir aos cidadãos uma prefeitura presente e consciente para amenizar os estragos feitos pelo Rio Juruá.

“Foram 100 dias acelerados em que tivemos que dar prioridade para o enfrentamento da Covid-19, garantir apoio aos atingidos pelas duas cheias do Rio Juruá e cuidar da cidade já começando a pavimentação de ruas. Desmontamos nosso palanque no dia seguinte ao da eleição e fizemos a boa política. Já procuramos todos os nossos parlamentares, porque nada é mais importante que o bem-estar da nossa gente e a política tem que servir pra isso. Temos que dar o melhor, para corresponder à confiança que as pessoas depositaram em nós”, destacou Zequinha.

Depois de ser vice-prefeito de Ilderlei Cordeiro e considerado pela população como “apagado”, Zequinha Lima e seu vice Henrique Afonso foram eleitos pela coligação de nove partidos, com 18.766 votos. O apoio de padrinhos “de peso” como o governador Gladson Cameli, o senador Sérgio Petecão e o presidente da Assembleia legislativa, deputado estadual Nicolau Junior, fez toda a diferença.

A dupla assumiu a gestão da segunda maior cidade do Acre em um momento de expectativas por parte da população estarrecida com as operações da Polícia Federal em meio a pandemia da Covid-19.

Maior cheia da história de Cruzeiro do Sul

Em fevereiro, o Rio Juruá atingiu a marca histórica de 14m36cm, afetando aproximadamente 30 mil pessoas.

Para amenizar os impactos causados pela cheia, a prefeitura colocou à disposição uma equipe para ajudar os desabrigados desde a saída de suas casas até o retorno e também criou abrigos separados por família, garantiu alimentação, serviços sociais e atendimento médico 24 horas por dia e exames de Covid-19 nos locais dos abrigos.

Em visita a Cruzeiro do Sul, o secretário Nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, elogiou o trabalho e o colocou como referência nacional.

“Estou surpreso com o nível do trabalho feito aqui. Eu já andei em muitos desastres naturais e nunca tinha encontrado tanto zelo e cuidado com as pessoas como estou vendo em Cruzeiro do Sul. Isso certamente é algo que precisa ser reconhecido, elogiado e copiado em outras situações”, salientou.

Covid-19 e a redução dos novos casos

Logo que assumiram o mandato, Zequinha Lima e Henrique Afonso tiveram que enfrentar a segunda onda da pandemia em Cruzeiro do Sul. Em fevereiro, a média diária alcançava 300 novos casos da doença.

Com o sistema de saúde à beira de um colapso, a prefeitura intensificou a fiscalização e fez valer as restrições impostas pelos Decretos do governo do Acre.

Para amenizar a saturação da rede estadual de saúde, a prefeitura intensificou a qualidade do atendimento com o posto “Mão Amiga”, que passou a atender 24 horas, inclusive, aos sábados e domingos, casos exclusivos da Covid-19.

Paralelo a isso, a prefeitura lançou uma campanha de conscientização alertando para os cuidados e a importância do isolamento social. A população entendeu o recado e Cruzeiro do Sul reduziu o número de novos casos, embora permaneça com elevados índices de ocupação de Unidade de Tratamento Intensivo (UTIs), por causa do grande número de pacientes de outros municípios transferidos para o Hospital de Campanha.

Para Zequinha Lima, a redução de casos da Covid-19 é fruto da união do Governo do Acre, prefeitura e a sociedade civil.

“Passamos de cerca de 300 casos novos de Covid por dia em fevereiro deste ano para cerca de 20 a 8 diários. Isso com testagem e atendimento médico no Posto Mão Amiga que funcionou, inclusive, aos finais de semana. Essa redução foi possível graças a uma união de esforços. Não posso deixar de agradecer o governo do estado, o judiciário e a nossa população, que entendeu a gravidade da situação e está nos ajudando. Infelizmente, ainda não acabou e precisamos seguir nos cuidando. Juntos vamos vencer e voltar a abraçar sem medo”, finalizou Zequinha.

Em relação a vacinação, o município já atingiu a faixa etária de 62 anos de idade, nas áreas urbanas, ribeirinhas e rurais, além de todos os profissionais da saúde.

Administração, Gestão e Finanças: Salários em dia

No início do ano a prefeitura lançou um calendário de pagamento dos servidores públicos municipais, efetivos e provisórios e vem garantindo os proventos em dia. Desde o primeiro mês de gestão, a gestão tem antecipado os salários dos funcionários da saúde e educação, evitando tumulto e aglomeração nas agências bancárias, assim diminuindo a proliferação da covid-19.

Obras

Com recursos próprios, a prefeitura adquiriu insumos para a produção de mais 500 toneladas de massa asfáltica que deverá marcar a reconstrução do município que foi castigado pelo transbordamento do rio Juruá.

Apesar das cheias e da pandemia, a prefeitura seguiu executando o que foi planejado para os 100 primeiros dias.

Uma das primeiras ações foi a operação Cidade Limpa, que reúne as Secretarias de Meio Ambiente, Saúde e de Obras, com serviços como a retirada de entulhos, melhorar a condição dos bairros e combater o mosquito da dengue com o apoio dos moradores.

A operação levou aos bairros os serviços de reparos da iluminação pública, roçagem, recuperação e desobstrução de canais, bueiros, canaletas e tapa buracos. A operação, que teve início na Várzea, Cobal, Alumínio, Telégrafo, Cruzeirão e Cumaru, já atingiu quase 100% dos bairros e conjuntos da cidade. As equipes também já levaram a limpeza para as Vilas Liberdade, Santa Luzia e Lagoinha.

A prefeitura adquiriu com recursos próprios, insumos para a produção de mais 500 toneladas de massa asfáltica e atua com mais de sete equipes no programa de tapa buracos, recuperação de ruas, reestruturação de bueiros, e demais ações de responsabilidade da pasta, atendendo os bairros de Cruzeiro do Sul de forma emergencial.

A gestão municipal quer executar obras ainda em fase de projeto na região central da cidade, como a construção de um mirante no Morro da Glória, outro na área do Antigo Fórum e a revitalização do Mirante do Cais, como parte de um projeto de incentivo e estruturação do fomento ao turismo na região.

Educação

Para amenizar os impactos causados pela covid-19, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) promove atividades remotas com os estudantes, por meio de material didático produzido pelos professores, e entregue para o aluno estudar o conteúdo em casa.

A Secretaria encerra o calendário escolar do ano de 2020 no dia 30 de abril. O período de matrículas deve ocorrer no mês de maio, e o início do ano letivo de 2021 está previsto para ocorrer no dia 1º de junho.

Já a secretaria Municipal de Esporte e Cultura realiza um levantamento detalhado de todos os espaços de práticas esportivas, culturais e de lazer de Cruzeiro do Sul, para a realização de reparos e obras de melhorias.

Trânsito

Outra importante parceria firmada foi com o Detran que irá realizar a revitalização da sinalização horizontal e vertical do perímetro urbano e das vilas do município.

A pintura de faixas de pedestres, de lombadas e a instalação de placas já mudaram o visual em várias ruas do município e de alguns bairros, garantindo maior segurança para pedestres e motoristas.

A Secretaria realizou ainda durante os 100 primeiros dias de gestão a revitalização das 19 rotatórias da cidade. Segundo a Secretaria de Trânsito e Transporte, mais de 40 lombadas terão a pintura revitalizada.

Planejamento e Gestão

Nos primeiros dias de gestão, a Secretaria de Planejamento e Gestão iniciou um levantamento de todas as obras que estavam paradas em Cruzeiro do Sul para dar andamento aos serviços. Toda avaliação, levantamento e planejamento está sendo realizado para que todas as obras voltem a ser executadas. Além disso, novos projetos estão sendo trabalhados para serem executados ao longo da gestão, entre eles as próximas etapas da revitalização do Igarapé Preto, a revitalização da Casa dos Ruelas, a construção de um mirante no Morro da Glória e outro na área do Antigo Fórum, a área do Projeto Coração Verde e a revitalização do Mirante do Cais.