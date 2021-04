“Se Deus e o povo permitirem, eu serei governador”, afirma Gladson em retorno ao PP

Nesta segunda-feira (12), após mais de 7 meses afastado, o governador Gladson Cameli (Progressistas), retornou ao partido com todo o apoio da executiva estadual e garantiu estar pronto e motivado para a disputa das eleições estaduais do ano que vem.

Em seu pronunciamento, Cameli garante que seu foco principal é na aquisição das vacinas da Covid-19 para que seja virada a página da pandemia. “Temos neste momento é que salvar a vida da população”, garantiu.

No entanto, apesar da preocupação com a pandemia, Cameli disse que está feliz em retornar a sigla que lhe elegeu governador em 2018, além disso, pediu o apoio dos dirigentes em sua provável candidatura à reeleição. “Se Deus e o povo permitirem, eu serei governador novamente”, declarou o gestor.

O ato de reintegração ao Progressistas ocorreu na sede do partido, localizado no bairro Abraão Alab, e contou com a presença de membros da executiva estadual, prefeitos, deputados estaduais e a presidente, senadora Mailza Gomes, deputados José Bestene, Gerlen Diniz e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior e o prefeito Tião Bocalom.

O retorno de Cameli ocorre após o mesmo entregar carta solicitando afastamento das obrigações partidárias em agosto de 2020, para apoiar à reeleição da então prefeita, Socorro Neri (PSB).