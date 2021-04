Reunião deve oficializar retorno de Gladson ao Progressistas nesta segunda-feira

O governador Gladson Cameli deve oficializar de vez deu retorno ao Partido Progressistas (PP), em reunião com membros da executiva estadual prevista para a tarde desta segunda-feira (12).

Segundo informações repassadas por fontes do Palácio Rio Branco ao ac24horas, a reunião deve contar com a presença de prefeitos eleitos nas últimas eleições, do ex-deputado estadual Ney Amorim e da presidente da sigla, senadora Mailza Gomes.

O retorno de Cameli ocorre após o mesmo entregar carta solicitando afastamento das obrigações partidárias para apoiar a apoiar a reeleição da então perfeita, Socorro Neri (PSB).