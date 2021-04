“Número de pacientes à espera de UTI tem diminuído”, afirma Gladson

Em entrevista concedida a Band News na manhã desta segunda-feira (12), o governador Gladson Cameli declarou que o número de pacientes aguardando leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, vem diminuindo no Estado do Acre.

Segundo ele, a redução é baseada em dados diários divulgados pela Secretaria de Saúde (Sesacre). “O número de pacientes esperando por uma vaga nos leitos de UTI, tem diminuído, bem como, a taxa de ocupação desses leitos que hoje está entre 92% à 96%”, argumentou.

No último fim de semana o número de pacientes esperando vagas de UTI, diminuiu, no sábado eram apenas três na lista, já no boletim de domingo, nenhum paciente estava na espera por uma vaga nas unidades de saúde.

Cameli destacou que os índices recentes, apesar de pequenos, mostram que a população vem se conscientizando da grave situação. Além disso, o gestor deixou claro que não há possibilidade de construção de novos leitos de UTI. “Se construirmos novos leitos, vai faltar matéria prima”, ressaltou.