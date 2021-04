Justiça do Acre realizou mais de 2 milhões de atos processuais durante a pandemia

Durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19, completados no último dia 16 de março, o Tribunal de Justiça do Acre realizou mais de 2 milhões de atos processuais, entre sentenças, decisões, movimentações, Acórdãos e despachos.

Considerando que a maior parte trabalho foi executado à distância por meio de videoconferências, audiências virtuais e com o emprego dos mecanismos eletrônicos para tramitação dos processos judiciais, esses resultados atestam o compromisso do TJAC com a prestação jurisdicional e também com o avanço no emprego de ferramentas e recursos tecnológicos, tanto para modernizar a sua atuação, quanto para possibilitar a continuidade dos trabalhos.

Desde 2012 o TJ tem 100% dos processos digitais, isso facilitou o andamento das ações emergências quando ocorreram as restrições de circulação e redução das prestações dos serviços.