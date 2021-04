Inauguração da Ponte do Madeira é marcada para o dia 29 de abril

O governo do Acre já trabalha com a data de 29 de abril para inauguração da Ponte do Madeira, em Abunã, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Além de descerrar a fita inaugural da ponte, o presidente deverá oficializar investimentos em ramais e outras obras no Acre.

A obra da ponte está em detalhamento final, o que deve ser concluído nos próximos dias. Nesta segunda-feira (12) trabalhadores realizam pintura de partes da obra.