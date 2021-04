Em um ano de pandemia, 153 morreram em Cruzeiro do Sul

Nesta segunda-feira, 12 de abril, faz um ano que Cruzeiro do Sul registrou o primeiro caso de Covid-19 e atualmente os 20 leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI, do Hospital de Campanha do município estão lotados e com um total de 54 pessoas internadas. Atualmente são 9.454 casos confirmados e 153 óbitos.

Neste período de um ano, o governo do Estado construiu um Hospital de Campanha com 100 leitos clínicos e 20 UTIs, além de 6 leitos semi críticos . A unidade hospitalar se tornou referência e atualmente recebe pacientes com coronavírus de 12 cidades do Acre incluindo a capital Rio Branco e também do Amazonas.

O Ministério da Saúde liberou a instalação de mais 10 leitos de UTI, mas nem a secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), nem a Anssau, que administra a unidade, informaram a data dessa ampliação e nem quando o novo tomógrafo, entregue em fevereiro, entrará em funcionamento.

Casos

Nesta segunda-feira, existem 55 internados no Hospital de Campanha, sendo 35 na clínica e 20 na UTI. Do total, 6 pacientes são de Cruzeiro do Sul, 2 de Mâncio Lima, 8 de Tarauacá, 1 de Rodrigues Alves, 1 de Feijó, 1 de Eirunepé e de 1 Guajará, no Amazonas.

De sexta a domingo foram registradas 4 mortes e 14 altas hospitalares. Os mortos são 2 de Tarauacá, 1 de Rodrigues Alves e 1 de Porto Walter.

Segundo a Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul, fevereiro deste ano foi o mês com o maior registro de novos casos de Covid-19, de internações e de mortes pela doença no município. Em janeiro foram 9 mortes, em fevereiro foram 47 e em março 21 pessoas morreram vítimas da doença. “O maior número de mortes e internações foi no mês de fevereiro. Às internações variaram entre 75 a 85 e ficamos por quase um mês nessa variável”, relatou o secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Aguinaldo Lima.

Desde o final de fevereiro há redução dos indicadores em Cruzeiro do Sul. O que segundo o prefeito Zequinha Lima é resultado de várias ações. “Passamos de cerca de 300 casos novos de Covid por dia em fevereiro deste ano para cerca de 20 a 8 diários agora. Isso com testagem e atendimento médico no Posto Mão Amiga que funcionou inclusive aos finais de semana”, explica o gestor.