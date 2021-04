Construir no Acre só não é mais caro do que em Santa Catarina e RJ

Construir no Acre atualmente só não é mais caro que em Santa Catarina e Rio Janeiro, ricos Estados do Sul e Sudeste. Em março, segundo o IBGE, o acreano teve de pagar R$ 1.424,74 pelo metro da construção civil. O catarinense desembolsou R$ 1.494,05 e o carioca, R$ 1,447,42 pelo mesmo metro quadrado de obra.

Divulgados nesta sexta-feira (9) pelo IBGE, esses valores não levam em conta a oneração da folha de pessoal. Quando se calcula o valor da folha sem desoneração, o gasto é superior.

Pela ordem, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Acre tem o metro quadrado mais valorizado quando se trata da construção civil.

O custo médio nacional da construção, por metro quadrado, que em fevereiro havia fechado em R$ 1.319,18, passou para R$ 1.338,35 em março, sendo R$ 765,07 relativos aos materiais e R$ 573,28 à mão de obra.

A parcela dos materiais teve alta de 2,20%, registrando queda de 0,15 ponto percentual em relação ao mês anterior (2,35%). Em relação a março de 2020 (0,20%), houve aumento de 2,00 pontos percentuais.

Já a parcela da mão de obra, com três acordos coletivos observados, apresentou taxa de 0,47%, subindo 0,45 ponto percentual em relação a fevereiro (0,02%). Comparando com março do ano anterior (0,51%), o IBGE observou queda de 0,04 ponto percentual.

Os acumulados no ano são 7,70% (materiais) e 1,27% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 24,61% (materiais) e 3,23% (mão de obra), respectivamente.