Com MDB dividido em feudos, Gladson e Petecão “brigam” por cada pedaço

As articulações para formar composições partidárias consolidadas em busca do melhor cenário político para eleições de 2022 não param. Enquanto o governador Gladson Cameli (Progressistas) estende “tapete vermelho” para a entrada do MDB no governo, ou pelo menos parte dele, o senador Sérgio Petecão (PSD) tenta “comer pelas beiradas” apostando na insatisfação dos que não vão, pelo menos por agora, embarcar na “onda azul” de Cameli.

Recebido com festa no partido Progressista nesta segunda-feira, 12, Cameli recebeu apoio público das principais lideranças do partido como o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, e da senadora Mailza Gomes, além do ex-líder do governo na Aleac, deputado Gerlen Diniz, e o deputado, José Bestene. Pelo menos dessas lideranças, o apoio era notório, mas pelo menos uma das “estrelas” progressistas cumpriu apenas o protocolo: o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. que não obteve apoio do governador nas eleições passadas, preferiu se resguardar ao não declarar apoio aberto e também por ter gratidão do senador Petecão, por este ter “abraçado” sua campanha.

Relacionado

Logo em seguida, em uma agenda na sede da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), para assinatura da licença de instalação para a construção do anel viário das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, Cameli sentiu o “gosto” de ter parte significativa do MDB ao seu lado. Trata-se do deputado federal Flaviano Melo, presidente da sigla no Estado, que rasgou elogios ao governador e declarou apoio a sua reeleição. “Elegemos ele para trabalhar e ele tem trabalhado. Eu ajudei na destinação de R$ 8 milhões de reais para a obra”. Publicamente, o governador conta com apoio dos emedebistas Márcio Bittar, Aldemir Lopes, além do novo secretário de agronegócio, Nenê Junqueira.

Por outro lado, mais timidamente, o senador Sérgio Petecão, resolveu adotar uma série de agendas no Juruá, acompanhado de membros da família Sales, que comanda o MDB na região, como a deputada federal Jéssica Sales, vista nos bastidores como pré-candidata ao senado nas eleições do ano que vem. A dupla foi entrega no último final de semana uma quadra poliesportiva na Comunidade Simpatia, às margens do Rio Juruá. A obra é fruto de uma emenda parlamentar da filha do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, e da deputada estadual Antônia Sales.

Na agenda, Petecão rasgou elogios a deputada. “A Jéssica é a parlamentar que mais tem ajudado a população do Juruá. Cheguei aqui na comunidade e já notei o sentimento de gratidão e carinho das famílias pela Jéssica. Tenho certeza que uma quadra dessa vai ser de grande importância para a comunidade”, destacou o senador.

Enquanto o senador se articula na bancada federal, também tenta trazer para perto outro insatisfeito com o governo de Cameli, o deputado estadual, Roberto Duarte. Conversas têm acontecido, mas sem definições consistentes para quem sabe o “gaúcho” engrosse o grupo de apoio a Petecão, caso ele decida de fato ser candidato ao governo.