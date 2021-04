Com apenas 120 doses para 1ª dose, prefeitura anuncia vacinação em drive-thru

A prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), anunciou nesta segunda-feira, 12, que a vacinação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19 para idosos de 61 anos ocorrerá nesta terça-feira, 13, apenas no drive-thru no antigo pátio do Detran, em frente ao 7 BEC.

Em nota, a prefeitura informou que a decisão de concentrar a vacinação da 1º dose num único ponto passa pela baixa quantidade de vacinas. Para aplicação da 1º dose, restam apenas 120 doses.

Para se vacinar, é preciso apresentar RG ou CPF ou o cartão do SUS para controle e confirmação da identidade e idade do idoso.

Já em relação à aplicação da segunda dose, a prefeitura informou que a vacinação continua nas Unidades de Referências de Atenção Primárias: Rooney Meirelles, Claudio Vitorino, Vila Ivonete, Hidalgo de Lima e Eduardo Assmar e também o drive-thru no antigo pátio do Detran, em frente ao 7º BEC.