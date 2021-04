Moradores do Joafra e Recanto dos Buritis sofrem sem tratamento de esgoto

O ac24horas mostra neste domingo o sofrimento de centenas de moradores de Rio Branco que ainda vivem sem o tratamento adequado de água e esgoto. Nos bairros Joafra e Recanto dos Buritis, por exemplos, as Estações de Tratamento de Esgoto (Ete’s) até existem, mas estão desativadas.

A última enchente que atingiu o Igarapé Judia ocasionou um novo problema. As máquinas na ETE no bairro Joafra foram literalmente ao chão devido à força da água. Os moradores reclamam que apesar de acionaram constantemente o poder público para solucionar o problema, até hoje nenhum representante apareceu no local.

O mesmo acontece no Recanto dos Buritis. Neste domingo, 11, o videomaker Kennedy Santos apresenta a situação precária nestes bairros da Capital acreana e que interfere diretamente na qualidade de vida dos moradores.

O esgoto a céu aberto ainda se torna uma realidade à centenas de pessoas, que clamam ao poder público o direito se viver com dignidade.

Veja o vídeo: