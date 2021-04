Em jogaço, Flamengo vence Palmeiras nos pênaltis e é campeão da Supercopa

Um jogaço, digno das duas melhores equipes do país. Com direito a golaços, muitas chances de ambos os lados e disputa de pênaltis, o Flamengo venceu o Palmeiras nas cobranças por 6 a 5 — após empate em 2 a 2 no tempo normal — e sagrou-se bicampeão da Supercopa do Brasil no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Os gols foram marcados por Raphael Veiga (2) para o Palmeiras – sendo um deles uma pintura – e Gabigol e Arrascaeta para o Flamengo.

Em 2020, o Rubro-Negro já havia sido campeão da competição ao vencer o Athletico-PR por 3 a 0. A Supercopa do Brasil reúne os vencedores do Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada.

Na próxima semana, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Carioca, onde tem pela frente o clássico com o Vasco na quarta-feira (14), mesmo dia em que o Palmeiras decide a Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia (ARG).

Os melhores – Arrascaeta e Veiga maestros

Arrascaeta, pelo Flamengo, e Raphael Veiga, pelo Palmeiras, comandaram suas equipes e, além dos bonitos gols, foram os grandes articuladores de jogadas.

Os piores – Arão e Luan falham

Willian Arão falhou no gol de Raphael Veiga ao sofrer um drible desconcertante e também deixou espaços na defesa em outros lances. Já Luan deu um bote errado no gol de Gabigol.

Golaço de Veiga logo no início

Imagem: Lucas Figueiredo/CBF

Com apenas um minuto de jogo, Diego Alves saiu mal após um chutão para frente, Felipe Melo ganhou na cabeça e passou a bola para Raphael Veiga, que fez um lindo drible de corpo sobre Willian Arão e chutou forte, no canto. Golaço e 1 a 0 para o Palmeiras!

Gabigol empata após jogadaça de Filipe Luís

O Flamengo chegou ao empate aos 22 minutos do primeiro tempo após Filipe Luís fazer uma jogadaça pela esquerda, chutar na trave e a bola encontrar Gabigol bem posicionado para ter somente o trabalho de empurrá-la para o fundo da rede.

Gol de Diego?

Imagem: Marcelo Cortes / Flamengo

O Palmeiras chegou muito próximo de estar na frente do placar novamente aos 28 minutos, quando Wesley deu um grande passe para Breno Lopes. O atacante driblou Diego Alves e chutou cruzado. Diego Ribas, de maneira incrível, salvou em cima da linha!

Pênalti ou falta?

Aos 40 minutos, Wesley deu um drible desconcertante em Isla e foi tocado. Inicialmente, o árbitro Pedro Vuaden assinalou pênalti, mas em lance muito difícil, mudou a decisão e marcou falta na entrada da área.

Revoltado, Abel Ferreira é expulso

O técnico Abel Ferreira reclamou bastante da arbitragem. Inicialmente, foi advertido com um cartão amarelo. A punição, porém, o deixou ainda mais revoltado, e Vuaden decidiu por expulsá-lo de campo.

Arrascaeta vira para o Flamengo

Imagem: Alexandre Vidal / Flamengo

Nos acréscimos do primeiro tempo, Arrascaeta pegou uma bola pela esquerda, cortou para o meio da intermediária e resolveu chutar no contrapé de Weverton, pegando o goleiro do Palmeiras de surpresa e colocando o Flamengo na frente.

Pênalti para o Palmeiras e empate

Imagem: Lucas Figueiredo/CBF

Aos 26 minutos do segundo tempo, Rony foi lançado na área e foi puxado pela camisa por Rodrigo Caio. O árbitro Pedro Vuaden assinalou a infração e marcou pênalti, que Raphael Veiga cobrou forte, no canto esquerdo de Diego Alves, que ainda foi na bola, mas não alcançou.

Vitinho acerta a trave e Werverton a beija

Após o empate do Palmeiras, o Flamengo chegou com perigo com Vitinho, quando o atacante soltou uma bomba que carimbou a trave e a bola voltou para Weverton. O goleiro chegou a beijar sua “companheira” de baliza.

Confusão no corredor dos vestiários

Nos acréscimos do tempo normal, uma confusão se instaurou no corredor dos vestiários das equipes entre jogadores e integrantes das comissões técnicas das duas equipes.

Diego Alves brilha nos pênaltis

Imagem: Alexandre Vidal / Flamengo

Nas penalidades, Diego Alves brilhou e pegou quatro pênaltis (Mayke, Gabriel Menino, Danilo e Luan), ajudando o Flamengo a vencer nas cobranças por 6 a 5 e se sagrar campeão da Supercopa do Brasil.

Público no Mané Garrincha

Mesmo com as restrições por conta da pandemia do coronavírus, o estádio Mané Garrincha recebeu um público restrito que era formado por convidados da CBF, patrocinadores e integrantes dos dois clubes.

Palmeiras permanece em Brasília

O Palmeiras permanecerá em Brasília após a Supercopa. É que na próxima quarta-feira (14) o Alviverde tem pela frente a decisão da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia (ARG). No jogo de ida, na Argentina, os brasileiros venceram por 2 a 1.