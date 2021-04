Corpo é encontrado em decomposição com marcas de tortura e tiro na Cidade do Povo

O corpo de um homem ainda não identificado pela Polícia foi encontrado em estado de composição avançado no final da tarde deste domingo, 11, em uma área de mata, próximo a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na rua Jorge Cardoso, às margens do Igarapé Judia, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que dentro de uma área de mata às margens do Igarapé Judia tinha um corpo. Os militares fizeram buscas na região e encontraram o corpo de um homem com os pés amarrado, com marcas de tortura e perfurações de faca nas costas e um possível tiro na cabeça.

Suspeita-se que a vítima seja irmão de um Sargento da Polícia Militar, uma vez que familiares reconheceram a bermuda e um anel que estava no corpo da vítima.

Relacionado

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O cadáver foi removido do igarapé por uma guarnição do Corpo de Bombeiros e em seguida encaminhdo ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e identificação.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP).