Comunidade Simpatia às margens do Rio Juruá recebe quadra poliesportiva de Jéssica Sales

“Jéssica Sales é a parlamentar que mais traz recursos para Cruzeiro do Sul”, afirmou o prefeito da cidade em inauguração da quadra poliesportiva da comunidade Simpatia às margens do Rio Juruá.

A obra foi construída através de emenda parlamentar da deputada, no valor R$ 500 mil, beneficiando cerca de cem famílias.

A inauguração celebrada neste domingo, 12. Contou o a presença do Senador Sérgio Petecão, que também cumpri agenda na região e fez questão de prestigiar a deputada “A Jéssica como disse o prefeito e eu reafirmo, é a parlamentar que mais tem ajudado a população do Juruá. Cheguei aqui na comunidade e já notei o sentimento de gratidão e carinho das famílias pela Jéssica. Tenho certeza que uma quadra dessa vai ser de grande importância pra a comunidade”, destacou o senador.

Para a deputada só sabe a necessidade da população ribeirinha quem anda, conversa e visita às comunidades. “A gente entrega a quadra, e pedimos para a comunidade manter, assumir essa responsabilidade. Mas, eu espero também que o prefeito resgate as coisas que eram boas, o transporte para escoamento da produção que era de graça e hoje eles tem que pagar, a escola sendo um ambiente adequado para os alunos realizando uma reforma, faça a parte dele. Nós podemos contribuir ainda mais, eu tenho recurso o senador Petecão também pode ajudar. Queremos garantir a dignidade que as pessoas da cidade tem. Isso é normal”, ressaltou Jéssica.

O prefeito Zequinha afirmou que as portas da prefeitura estão abertas para a deputada Jéssica Sales continuar ajudando o município. “A deputada Jéssica é a parlamentar que mais destina investimentos para Cruzeiro do Sul. Tem acessos em Brasília, conhece os caminhos para trazer recursos. Então nossa parceria está firmada para o bem da população”, finalizou o prefeito de Cruzeiro do Sul.