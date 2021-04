Uma grande urna mortuária

JÁ BATEMOS o triste recorde de bem mais de mil mortes no estado, vítimas da pandemia da Covid-19. Figuras conhecidas, amigos, outras desconhecidas, mas foram vidas humanas perdidas. Mas, nem isso parece comover os negacionistas da ciência, que com a cabeça na Idade Média, zombam e fogem das orientações médicas para combater o vírus, aglomeram, defendem a aglomeração, e pugnam pelo quanto pior melhor, apostando em medicamentos inócuos, só para seguir a ideologia do seu líder. Estamos num patamar do aumento de casos, e com mais mortes, com o sistema público de saúde em colapso. Ontem, não tinha vaga nas UTIS do PS e INTO. O quadro só não é mais dantesco, o estado não se transformou ainda numa grande urna mortuária, porque o governador Gladson Cameli se guiou pela luz da ciência, e escolheu um secretário de Saúde, o dentista Alysson Bestene, foto, que, tem o mesmo entendimento lúcido sobre a pandemia. Vamos usar máscara, evitar aglomerações, sair quando necessário, e deixemos de lado os malucos da Cloroquina, da Ivermectina, no ostracismo dos insanos.

RETRATO DOS 100 DIAS

O QUE COMENTAR como avanço nos 100 dias da gestão do prefeito Tião Bocalon? Nenhuma pauta positiva. Pena! A sua decisão de liberar aglomerações nas igrejas, quando faltam vagas de UTI no PS e INTO, é seu retrato mais fiel.

FALA TUDO

QUANDO NUMA PESQUISA encomendada por uma entidade da área comercial, a aceitação da ex-prefeita Socorro Neri, aparece maior do que quando estava no poder, diz tudo. Deviam procurar ter acesso á pesquisa.

CPI DA PANDEMIA

O STF é obrigado a agir quando provocado. Foi o que ocorreu ao determinar a abertura da CPI da Pandemia, que tinha número legal de assinaturas. Cumpriu a lei.

PRATO CHEIO

MAS QUE, num momento de pandemia a CPI será um prato cheio para a politicagem, isso é uma verdade.

NÃO TEMOS UM ESTADISTA

QUANDO se assiste a fala do presidente Bolsonaro sobre qualquer assunto, a conclusão a que se chega é que, não somos governados por um estadista. Não votei no PT!

PINTA DE QUEM É CANDIDATA

PELAS ANDANÇAS da senadora Mailza Gomes (PP) a conclusão óbvia é no sentido de que será candidata à reeleição. Aliás, ela é candidata natural pelo seu partido.

ENTRE O PURGATÓRIO E O CÉU

NA POLÍTICA, não duvido de nada. Até aqui o governador Gladson tem dito que disputará a reeleição, mas não vou estranhar se decidir querer voltar ao céu – o Senado.

PERGUNTA HILÁRIA

Leitor do BLOG, mandou a pergunta hilária: -“Crica, se a Socorro Neri for ser secretária do Gladson, há chance do deputado Jenilson Lopes (PSB), ser o líder do governo?” Que maldade! Transfiro a pergunta para o parlamentar.

LEQUE DE OPÇÕES

MAILZA GOMES, Márcia Bittar, Flaviano Melo, Jéssica Sales, Alan Rick, Sanderson Moura, Jorge Viana, são os nomes de maior relevo postos até aqui para o Senado.

BEM MAIS FRACA

CASO o ex-prefeito Raimundo Angelim (PT) decida não ser candidato a deputado federal no próximo ano, a chapa petista para a Câmara Federal dará uma enfraquecida.

LEITURA CORRETA

O GOVERNADOR Gladson avalia que o senador Petecão (PSD) é candidatíssimo ao governo, na eleição do próximo ano. Também tenho a mesma convicção dos fatos.

DIVIDIR RESPONSABILIDADE

A VACINAÇÃO é definida pelo protocolo do Ministério de Saúde como atribuição das prefeituras. Mas, se fosse feita em conjunto com o governo ganharia em celeridade.

MAIS DO QUE CERTO

POR ISSO, é mais do que certo que, as vacinas da Sputnik, a serem trazidas pelo governo, sejam aplicadas pelos profissionais que integram o quadro estadual de saúde.

TÚNEL ESCURO

NOMES COMO Jorge Viana, Marcus Alexandre e Angelim, são os que possuem maior capilaridade eleitoral para disputar o governo, mas nenhum vai encarar o desafio. Não vejo outra luz no fim do túnel do PT para a missão.

MISTURA EXPLOSIVA

SAÚDE é um ingrediente que não pode ser misturado com politicagem, ideologia estéril, porque trata de vidas. Essa mistura explosiva levou o país ao caos na pandemia.

OUTRO PATAMAR

SE DESDE o início a pandemia tivesse sido tratada pelo governo federal com a seriedade que merece, por certo, muitas mortes seriam evitadas, e se estaria em outro patamar no número de pessoas imunizadas no país.

EM NOME DA FÉ

COMO CRISTÃO, quando vejo fanáticos defendendo a abertura de igrejas em plena mortandade na pandemia, em nome de uma suposta fé, busco a história: a maioria das grandes tragédias humanas e atrocidades praticadas ao longo do tempo, foram sob o argumento da fé. O fanatismo é muito perigoso, em todos os sentidos.

ADESÃO CONDICIONADA

COM a certa saída da deputada federal Mara Rocha do PSDB, os tucanos estão em correria na busca de filiar novos quadros. Mas, muitos convidados condicionam a filiação a que o PSDB fique nas mãos da direção atual.

PRECISA APARECER

O DEPUTADO Gemil Junior (PDT) precisa mostrar a que veio na ALEAC. 120 dias é tempo suficiente para marcar uma posição política que o projete para novos embates.

RÉGUA DA COMPETÊNCIA

AOS prefeitos que cumprem um segundo mandato não se pode aplicar a avaliação dos 100 dias, porque se foram reconduzidos, foi porque tiveram as gestões aprovadas. Mas a cobrança se aplica aos prefeitos novos. Quem em 100 dias primou pela mediocridade, dificilmente mudará.

MEROS FIGURANTES

OS CANDIDATOS que vão disputar o governo para valer na eleição do próximo ano são o governador Gladson e o senador Petecão (PSD), os demais serão meros figurantes.

QUESTÃO PESSOAL

DEPOIS do rompimento político com o vice-governador Major Rocha, passou a ser questão pessoal para o governador Gladson não abrir mão de escolher o seu vice.

NOME DO COLETE

E, não procura esconder que, o nome que pretende ver na sua chapa de reeleição como vice é o do secretário de Saúde, Alysson Bestene, da sua extrema confiança.

FRASE MARCANTE

“Não podemos fazer grandes coisas nesta terra. Tudo o que podemos fazer são pequenas coisas com grande amor”. Madre Tereza de Calcutá.