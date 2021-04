Posto de combustível abastece veículos não autorizados por decreto aos finais de semana

Imagens enviadas ao ac24horas neste sábado, 10, mostram várias pessoas abastecendo seus veículos num posto de combustíveis localizado na rua Floriano Peixoto, no centro de Rio Branco. O decreto governamental impede que veículos de passeio ou não essenciais abasteçam aos finais de semana por conta da pandemia de Covid-19. O referido posto de combustível passou 6 anos desativado e foi reaberto há 60 dias em meio a crise.

Sírio Gomes, gerente do Posto da Federal, assumiu o problema e disse que pelo grande volume de carros e com o quadro de funcionários reduzido por causa da crise financeira, ocasionalmente clientes não autorizados pelo decreto conseguiam abastecer. A fila, entre veículos autorizados e não autorizados, chegou a 80 metros. A polícia Militar esteve no local duas vezes, mas apenas observou o movimento.

Relacionado

Sírio diz estar pagando integralmente o salário de todos os funcionários, mas com a diminuição das vendas por causa das restrições da pandemia, a empresa teve de abrir mão de um funcionário na sexta-feira, e outro será demitido na próxima semana sem um novo decreto que permita o abastecimento de todos os veículos aos fins de semana e feriados.