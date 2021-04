Jessica Sales visita obras e reafirma parceria em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves

A deputada Jéssica Sales (MDB) participou de uma extensa agenda na sexta-feira, 9, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves vistoriando obras e, o mais importante, reafirmando parceiras, através de suas emendas parlamentares.

Ao lado do prefeito Zequinha Lima, do vice-prefeito Henrique Afonso, vereadores e secretários, Jéssica Sales participou da assinatura de uma ordem de serviço para a ampliação do Mercado do Peixe com fábrica de gelo. Trata-se de um compromisso assumido e cumprido com os vendedores de pescado. O valor total da obra é de R$ 400 mil e já está disponível na conta da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

A parlamentar e as autoridades municipais visitaram obras importantes para o município, tais como, o novo Terminal Rodoviário, o Shopping Popular, o Complexo Esportivo e a primeira e futura Fábrica de Citronela da Região Norte.Vale ressaltar que todas essas obras estão sendo executadas, por meio de recursos encaminhados por Jéssica Sales, que somam R$ 8,4 milhões.

“Quero aqui agradecer a todos, ao Prefeito Zequinha e principalmente à população, que acreditam no nosso mandato e resultados” – comemorou.

Rodrigues Alves

Ao lado do prefeito Jailson, e demais representantes de Rodrigues Alves, a deputada Jéssica Sales visitou as obras do Mercado Municipal e da segunda etapa da rampa que dá acesso ao rio Juruá. As duas obras são de grande importância para o município e somam juntas R$ 2,3 milhões.

“Fico feliz em retornar ao Juruá e ver o resultado do nosso trabalho junto aos ministérios e órgãos federais em busca de liberação de emendas para que as prefeituras tenham condições de trabalhar. Exemplo disso é Rodrigues Alves, já foram R$ 15 milhões em seis anos, e virá muito mais” afirma a parlamentar.

Deputada Jéssica Sales ainda cumprirá agendas nos municípios de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.