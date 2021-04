IRPF 2021: 42 mil acreanos já prestaram contas ao Leão

Até as 14h desta sexta-feira (9) 42.219 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal em todo o estado do Acre, o que corresponde a 51,5% do total esperado, que são 81,9 mil declarações.

Com esse percentual, o Acre segue liderando o recebimento de declarações na Região Norte, identificada na Receita como 2a Região Fiscal.

Assim, na 2ª Região Fiscal (AC, AP, AM, PA, RO e RR) 680.503 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

Quanto antes entregar a declaração mais rápido o contribuinte receberá a restituição. Estando obrigado à apresentação da declaração e não fazendo no prazo previsto estará sujeito a multa.