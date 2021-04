Donos de bares e restaurantes do Acre dizem que decreto leva trabalhadores à miséria

A Associação de Bares, Restaurantes e Distribuidoras do Acre (ABRACRE) divulgou na noite desta sexta-feira, 9, uma nota onde critica com veemência o decreto do governo que libera o funcionamento dos supermercados, mas proíbe que as atividades representadas pela associação abram as portas.

A nota, divulgada pelo presidente da entidade, Leôncio Castro, reclama que apesar do setor ser um dos mais prejudicados na pandemia, não há nenhuma contrapartida no Acre como acontece em outros estados.

Relacionado

A nota deixa a entender que as medidas restritivas contra o setor não foram eficazes no combate à pandemia, o que significaria que o segmento de bares, restaurantes e distribuidoras não teve impacto nas infecções pela Covid-19.

A ABRACRE coloca o crescimento desenfreado da pandemia no Acre na conta da última campanha eleitoral e diz que se as medidas injustas não forem repensadas, o governo vai assumir a condição de algoz de empreendimentos de pequeno e médio porte no Acre.