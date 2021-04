Disputa acirrada marca eleição presidencial do Peru no próximo domingo, 11

No entanto, logo em seguida, o Congresso aprovou a suspensão temporária de Vizcarra alegando “incapacidade moral” e nomeou a vice Mercedes Araóz como nova presidente. Pressionada por protestos nas ruas de Lima e por manifestações das Forças Armadas, ela desistiu de seguir adiante.

Apesar da retomada do controle de Vizcarra, sobretudo após novas eleições parlamentares, a crise do presidente com o Congresso continuou. A pandemia de Covid-19, devastadora para os peruanos — o Peru é um dos mais atingidos pelo coronavírus em números relativos — piorou a tensão política no país.