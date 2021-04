Após um mês de decreto, Acre começa neste sábado a abrir mercados aos finais de semana

O governo do Acre anunciou na última quarta-feira, 7, mudanças no decreto que determina restrição no funcionamento do comércio aos finais de semana como forma de combater o avanço da pandemia da Covid-19. Após quatro finais de semana com as portas fechadas e muitas filas nas sextas-feiras, o governo decidiu permitir o funcionamento dos supermercados das 7 às 18 horas também aos sábados e domingos.

A partir deste sábado, 10, além dos supermercados, estão também permitidos os funcionamento de estabelecimentos similares, como mercearias e pequenos comércios, comuns na periferia, principalmente.

A permissão criou dúvidas na cabeça da população e também de proprietários de outros estabelecimentos comerciais. De acordo com a decisão do governo, a medida se aplica apenas aos supermercados e similares. Ou seja, toda outra atividade comercial está proibida de funcionar.

A decisão inclui restaurantes, lanchonetes, que só podem funcionar no sistema delivery e qualquer outro tipo de estabelecimento comercial. Com isso, o comércio de material de construção, vestuário, calçado, eletrodomésticos ou qualquer outro que não se enquadre na categoria de supermercado ou similar não pode abrir as portas.

Os postos de combustíveis continuam com restrição e só podem abastecer veículos oficiais, das áreas de saúde e da segurança pública, assim como de veículos que estejam a serviço de concessionárias de serviços públicos essenciais e também veículos de transporte público, por aplicativo e mercadorias, no horário de 7 às 10 horas. Podem funcionar normalmente farmácias, hospitais, funerárias, laboratórios e consultórios médicos.