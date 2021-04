Trabalhadores rodoviários e de cargas também querem prioridade na vacinação

Os motoristas do transporte rodoviário e de cargas do Acre querem ser incluídos na lista do público prioritário para vacinação contra Covid-19. Uma mobilização para isso foi iniciada nesta sexta-feira (9) na capital.

Junto com o Sest/Senat o sindicato da categoria está preparando ofício para encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde visando a inclusão de ao menos 800 trabalhadores na fila de prioridades para imunização.

De acordo com Francisco Marinho, presidente do sindicato dos trabalhadores no transporte rodoviário e de cargas, dois motoristas morreram e a Covid-19 já infectou 20% da categoria. “Eu inclusive já peguei”, disse Marinho.