Semsa divulga edital de processo seletivo para contratação de médicos em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Semsa), divulgou nesta sexta-feira (9), o edital que trata de processo seletivo simplificado para contratação de médicos para atuar na atenção primária da capital. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O processo trata da contratação de médicos especializados em clínico geral, pediatra, ginecologista e médico especialista em saúde da família e comunidade. São ofertadas 15 vagas, o salário base será no valor de R$ 1.865,16 mais a gratificação que pode chegar até R$ 5,3 mil. As cargas horárias variam entre 20h a 40h.

O prazo de validade do processo será de 180, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, conforme as necessidades da gestão.

As inscrições serão realizadas via internet e começam na próxima sexta-feira, 16 e encerram dia 23 de abril, pelo link: www.processoseletivosemsa2021.riobranco.ac.gov.br.

