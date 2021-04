Sebrae apresenta índices dos pequenos negócios no Acre ao novo comando da FAB

Durante a manhã desta sexta-feira (9), o Sebrae homenageou a Força Aérea Brasileira pelos serviços prestados ao Acre durante este período de calamidade pública, ocasionado pela pandemia de Covid-19 e as enchentes que atingiram vários municípios.

O Comandante da Ala 8, da Base Aérea de Manaus (AM), Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme da Silva Magarão e sua comitiva estiveram no Acre, durante dois dias, para se reunir com autoridades locais e estreitar relações com entidades públicas e privadas.

“O Comando Aéreo Amazônico foi reativado no dia 2 de março deste ano, e engloba os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Então, o objetivo maior é ter essa representatividade em toda a região. Em relação à Covid-19, estamos atuando desde o ano passado, mas nesse segundo pico nossas ações foram acentuadas, então passamos a ter diversas aeronaves initerruptamente desta região”, declarou o Brigadeiro Magarão.

O evento contou a apresentação dos índices socioeconômicos do Acre e de desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Estiveram presentes autoridades representantes de mais de 25 instituições do Poder Público e setor privado.

“A ação da Força Aérea, quando traz alimentos, vacinas, e transporta pacientes, ajuda o Comitê Covid a reavaliar os protocolos de faixa e isso tem ligação direta com os indicadores socioeconômicos e permite que as empresas tenham oportunidade de retomar suas atividades, com a melhoria do quadro de saúde do Acre”, disse o diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos.