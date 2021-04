Porto Walter anuncia vacinação de faixa etária entre 35-59 anos para agricultores e ribeirinhos

Porto Walter deve estar fora dos municípios que foram alvos de criticas do governo do estado pela lentidão no processo de vacinação. O vice-prefeito Guarsonio Carlos, anunciou para amanhã (10), o inicio de vacinação na zona rural da faixa etária entre 35-59 anos.

Ao todo, o município recebeu 2.500 doses de vacinas, desse total, 1.370 foram reservadas pela prefeitura para os ribeirinhos, informou Ana Flavia Melo. A meta é atingir 20 comunidades do Rio Cruzeiro do Vale e Beiradão do Alto do Juruá.

Relacionado

“A secretaria de saúde está comprometida em garantir a vacinação de grupos prioritários”, disse a secretária.

Guarsonio Carlos frisou que o município tem contribuído para que a vacina contemple todo a população de Porto Walter.