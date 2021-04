MP é contra decisão de Bocalom de manter igrejas abertas nos finais de semana

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) deve anunciar se vai tomar alguma medida contra a decisão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que assinou um decreto autorizando o funcionamento das igrejas nos finais de semana.

Apesar da prerrogativa dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o MPAC é contra a decisão e mantém a opinião contrária à flexibilização que permite atividades presenciais nos templos religiosos.

Em fevereiro, o MPAC, junto com o Ministério Público Federal (MPF), fez uma recomendação pedindo a suspensão do decreto que autoriza as igrejas a receberem fieis, mesmo na fase vermelha da pandemia.

O MPAC deve se pronunciar nas próximas horas se irá tomar e qual será a medida adotada para reverter a decisão do prefeito de Rio Branco.