Decreto autorizando abertura de igrejas nos finais de semana é publicado

O prefeito de Rio Branco usou a prerrogativa dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e confirmou de forma oficial a autorização para o funcionamento dos tempos religiosos na forma presencial nos finais de semana. O governo do estado, mais cedo, nesta sexta-feira, 9, tinha publicada uma nota onde esclarecia que as igrejas deveria continuar fechadas aos sábados e domingos.

No entendimento de Bocalom, de acordo com o decreto, as igrejas desenvolvem atividades essenciais no campo psicológico, social e de acompanhamento familiar.

O decreto estabelece que as igrejas podem funcionar nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, das 7 às 18 horas com apenas 25% da capacidade de público, conforme estabelecido pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.