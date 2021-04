Acre recebe novo lote com mais de 11 mil doses de vacina nesta sexta

O Acre vai receber na tarde desta sexta-feira, 9, mais um lote de vacinas enviadas ao estado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o comunicado do governo do estado, serão 11.250 doses, divididas entre 6.259 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz e 5 mil doses da CoronaVac/Butatan.

O último lote que chegou ao Acre foi no último dia 27 de março. O estado recebeu até o momento 132.250 doses.

O estado aguarda a liberação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a liberação do uso da vacina russa Sputnik V. O governo acreano adquiriu 700 mil doses do imunizante que deveriam chegar na segunda quinzena deste mês. Como a vacina ainda não foi autorizada pelo órgão nacional, a expectativa é de atraso na entrega.