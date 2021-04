TRE é notificado para afastar Josa da Aleac e André da Droga Vale deverá assumir cargo

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre informou nesta quinta-feira, 8, que foi notificado para afastar o deputado Josa da Farmácia, que teve o seu mandato cassado por compra de voto em decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral em março.

Por determinação da desembargadora-presidente, Denise Bonfim, o TRE-AC procederá, às 15h desta quinta-feira, com a retotalização dos votos referentes às Eleições 2018 -Deputados Estaduais-, com a anulação dos votos de Josa. O ato será transmitido, ao vivo, pelo canal do TRE-AC no YouTube

O ac24horas apurou que com a recontagem dos votos, André da Droga Vale deverá assumir o lugar de Josa na Assembleia Legislativa.