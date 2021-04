Rio Acre registra 12,45 metros e balseiros se acumulam na Ponte Metálica

O nível do Rio Acre voltou a subir na manhã desta quinta-feira (8) e já registra 12,45 metros, em medição divulgada pela Defesa Civil e, com isso, gerou o aparecimento de balseiros nas pilastras da Ponte Metálica – pedaços de madeira que são arrastados pela água – dentro do manancial.

Em relação aos balseiros acumulados, Falcão frisou que o acúmulo é fruto da cheia do manancial. De acordo com ele, a limpeza deve ser feita pelo governo do Acre, em parceria com o Corpo de Bombeiros. “Esse ano já tivemos uma grande quantidade de balseiros retirados do local Os balseiros são naturais por conta da correnteza que tem ao longo dos rios trazer troncos de madeira”, destacou.

Já sobre o nível do Rio, o Major explicou que o manancial está subindo desde a última terça-feira (6). “O nível do Rio está elevado, mas, acreditamos que não vai atingir a cota de transbordamento na capital”, declarou.

Veja o vídeo: