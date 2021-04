Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza ação ampliada de vacinação e saúde no Rio Liberdade

Uma equipe da secretaria municipal de saúde sobe o Rio Liberdade a partir desta quinta-feira, 08, para realizar a vacinação contra a Covid-19 dos moradores ribeirinhos daquela área. A equipe conta com oito profissionais, entre técnicos, enfermeiros, auxiliares, médico e mais oito pessoas para equipe de apoio.

Além da vacinação, a atividade de saúde inclui atendimento médico, testagem da COVID e DSTs, exames de dengue e malária, atendimento odontológico básico e cadastro do programa Bolsa Família.

A médica que acompanha a equipe também irá agendar a consulta daqueles que apresentarem sintomas de Covid, para que sejam atendidos de modo mais ágil em Cruzeiro do Sul.

A equipe deve permanecer em campo no Rio Liberdade até o dia 21, para alcançar os moradores da última colocação rio acima.

Na ocasião também será realizado pela primeira vez um cadastro de saúde dos moradores, uma vez que a secretaria ainda não possui detalhes sobre as condições de saúde daquela população.

O PNI disponibilizou 1.230 doses de vacinas para as populações ribeirinhas de Cruzeiro do Sul, que abrange as populações dos rios Juruá, Liberdade, Campinas, Juruá Mirim e Valparaíso.