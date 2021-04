Médico e técnicos são convocados para atuar contra a Covid-19 em Sena Madureira

O governo do Acre contratou mais cinco profissionais para o Hospital João Câncio, sendo quatro técnicos de enfermagem e um médico para atuação contra a Covid-19.

Edgardina Matos, diretora da unidade, disse que quando houve aumento dos casos de internação por Covid-19 foi feita a solicitação à Secretaria de Estado da Saúde. “O hospital de campanha demanda de mais profissionais por conta da atenção maior que tem de ser dedicada a cada paciente de Covid-19″, disse.

As obras de reforma do hospital estão sendo realizadas com apoio de emendas parlamentares do deputado Alan Rick e foram priorizadas pela Sesacre. Em breve, esperam os gestores, as obras serão concluídas.

(RAFM)