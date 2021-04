Mauro deve ser rifado da Educação e outro nome já é trabalhado

O governador Gladson Cameli deverá trocar o comando da Secretaria de Educação nos próximos dias. A decisão teria sido relatada pelo chefe do executivo a assessores próximos. A ideia é que o titular da pasta, professor Mauro Sérgio, que está de férias, deixe o governo oficialmente nos próximos dias.

No início de março, quando a polícia civil desencadeou mais uma operação na Secretaria com intuito de investigar um suposto superfaturamento na compra de cestas básicas, Mauro chegou a desmentir informações divulgadas de que pediria afastamento do cargo. Em seu lugar, vem atuando como secretária interina, Andreya de Oliveira Abomorad, diretora administrativa da SEE.

Um novo nome está sendo trabalhado e pelo que se sabe não será de nenhuma indicação política da nova coalizão que Cameli tenta formar visando as eleições de 2020. Paralelo a isso, servidores da Controladoria-Geral do Estado (CGE) estão desde a semana passada verificando contratos e atos normativos praticados na pasta da educação.

O ac24horas apurou que partidos aliados já vem indicando alguns nomes indiretamente para o governador, mandando recado por interlocutores. Por outro lado, nos bastidores, existe o medo de quem possa assumir o comando da Educação ter de fazer mudanças profundas já que a pasta vem sendo alvo constante de denúncias, investigações e operações policiais.

Ao contrário do ex-secretário-adjunto de Educação, Márcio Mourão, que foi indiciado pela Polícia Civil pela compra supostamente superfaturada de 2 mil computadores, Mauro não responde a nenhum processo até o momento. A SEE já foi alvo de pelo menos três operações policiais desde o início da nova gestão: a primeira que tratava do desvio da merenda escolar, a segunda a venda de computadores e a terceira sobre os sacolões superfaturados.