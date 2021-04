Major Rocha reage após Gladson devolver militares a quartéis: “retaliação”

O vice-governador Major Rocha (PSL) publicou um vídeo nas redes sociais na noite desta quarta-feira (8), comentando as exonerações de quatro sargentos que atuavam em seu Gabinete Militar pelo governador Gladson Cameli (Progressistas). O ato de Cameli devolveu os militares de volta aos seus postos de trabalho de origem.

A exoneração dos colegas ocorreu após Rocha ir à imprensa e denunciar casos de corrupção no governo.

Em tom de desabafo, Rocha afirmou que recebeu com tristeza o ato feito por Cameli, mas destacou que não irá se dobrar e que continuará denunciando casos de corrupção no Governo do qual ajudou a eleger.

“Recebi com tristeza a retaliação por conta da denúncia que eu fiz da compra mais que suspeita de R$ 15 milhões de livros de uma empresa de Manaus. Governador, retalhou retirando os profissionais de segurança que trabalham comigo. Qual é a intenção, Gladson? É me intimidar? Me calar? Que eu me omita? Não espere isso de mim, tenho uma história de vida contra a corrupção. Infelizmente, isso não é pra todos e não adianta tirar a minha segurança e eu nem sei o porquê, mas até imagino. Não vou me dobrar e vou continuar fiscalizando muito mais porque foi um governo que eu ajudei a eleger e que eu não posso permitir que ele repita as mesmas práticas de governo anteriores. Espere para os próximos dias mais denúncias”, afirmou.

As declarações do vice-governador têm gerado um intenso debate na esfera política. Na Assembleia Legislativa, o líder do governo, deputado Pedro Longo (PV), alfinetou Rocha afirmando que muitos não contribuem para encontrar soluções. Ele considera injustas e infelizes as declarações do militar.

O ac24horas apurou que assessores palacianos foram escalados para tentar conscientizar Rocha que a forma como as denúncias estão vindo à tona não seria “a mais correta”, porém o vice tem se mostrado irredutível a uma reconciliação política.

Até o momento o Palácio Rio Branco não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

Veja o vídeo: