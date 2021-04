Covid-19 tira a vida a de mais um paciente de Rio Branco transferido para Cruzeiro do Sul

Três pessoas morreram por complicações da Covid-19 nas últimas 24 horas no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. Entre as vítimas fatais, 1 era do próprio município, 1 de Rio Branco e 1 de Marechal Thaumaturgo. No dia 15 de março, 3 pacientes da capital acreana foram transferidos de avião para o Juruá.

Dois pacientes transferido ao Hospital de Campanha do Juruá não resistiram. Dos 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 16 estão ocupados.

Relacionado

Oito pacientes da UTI são de Cruzeiro do Sul, 1 de Mâncio Lima, 5 de Tarauacá, 1 de Rodrigues Alves e 1 de Eirunepé, no Amazonas.

O Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul já recebeu pacientes de 12 cidades acreanas, incluindo a capital.

Nesta quinta-feira, 8, há 65 pacientes internados na unidade hospitalar, sendo 49 na clínica. Nenhuma alta médica foi registrada de ontem para hoje.