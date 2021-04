Com prêmio acumulado, Mega-Sena sorteia R$ 22 milhões nesta quinta-feira

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (8) um prêmio estimado em R$ 22 milhões. As seis dezenas do concurso 2.360 serão sorteadas, a partir das 18 horas, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

O sorteio em dia não comum à Mega-Sena (era para ser ontem, 7/4) ocorre devido à Mega-Sena de Páscoa.