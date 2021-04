Servidores da saúde realizam homenagem aos colegas mortos pela Covid-19

Com cruzes, velas e balões brancos, os servidores da saúde realizaram um ato em homenagem aos colegas, que atuavam na linha de frente, que morreram em decorrência da Covid-19 no Acre na noite desta quinta-feira 08), no pátio do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em Rio Branco.

No local, foram exibidos banners com os nomes dos profissionais que morreram na linha de combate à doença.

O ato foi organizado pelo sindicato dos profissionais de saúde do Acre e contou com a participação dos parlamentares da área, Jenilson Leite e Adailton Cruz, ambos do PSB, secretário municipal de saúde, Frank Lima e o diretor do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Guilherme Pulici.

No ato, o infectologista e deputado estadual Jenilson Leite (PSB), lamentou as mortes dos colegas e ressaltou que os profissionais estão sobrecarregados e cansados e pediu à população que os ajude adotando medidas como o uso de álcool gel e máscaras para frear a disseminação do vírus.

“Esse ato é uma homenagem aos nossos servidores da saúde que já perderam a vida contra esse vírus, mas ao mesmo tempo é uma mensagem que nós direcionamos para alguns segmentos da sociedade, o primeiro deles é a população de forma geral. Aqui dentro do Sistema de Saúde tem uma série de servidores que estão sobrecarregados, cansados e que há um ano vem lutando para salvar muitas vidas. Queremos pedir à população que use máscara e que cuide da sua vida, mas que também cuide dos que estão aqui dentro, eles estão cansados e sobrecarregados. A segunda mensagem é para o governo do Acre, nós pedimos que os valorize mais, aqui tem gente que recebe menos de um salário mínimo para sustentar a sua família e muitas vezes não tem o suficiente para o sustento da família”, afirmou o médico.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O secretário municipal Frank Lima afirmou que o ato se trata de um gesto de solidariedade aos colegas da saúde que perderam a sua vida em decorrência do vírus. “Isso aqui é um gesto de solidariedade tanto aos pacientes que perderam a vida como para os nossos colegas de trabalho que deram suas vidas para salvar outras vidas. Vir aqui é um ato de humanidade, de companheirismo e que nós estamos juntos nessa guerra. Estou aqui com o meu coração muito emocionado porque apesar da gente ter salvado muitas vidas, mas também muitas vidas se perderam”, destacou.

O diretor do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Guilherme Pulici, ressaltou que o ato serve para mostrar quantos dos profissionais da saúde deram a sua vida em prol da sociedade acreana.

“Nós estamos lutando pela valorização desses profissionais de saúde. Estamos vendo quantos deles deram a sua vida em prol da sociedade acreana e foram tão mal recompensados por isso. A pandemia não acabou e nós ainda estamos na luta, na linha de frente contra essa doença. Nós pedimos que não só o governo, mas também que a sociedade se conscientize da importância de todos os profissionais. Nós só queríamos o reconhecimento e a justa remuneração por todo o sacrifício que nós damos”, encerrou.