Chuvas em Rio Branco já são 55,56% do previsto para todo o mês de abril

Nos primeiros sete dias de abril já choveu 55,6% da média prevista para todo o mês em Rio Branco, que é 20,7,4 milímetros.

O Tempo Aqui prevê que a tendência é de chuvas intensas e chegada da décima frente fria de 2021 nos próximos dias, além de possibilidade do Rio Acre elevar-se acima da cota de transbordo. Nesta quinta-feira (8) o nível estava acima dos 13 metros em Rio Branco.

A Defesa Civil do Estado informou ao ac24horas que situação de alagamento atualmente só Cruzeiro do Sul com o Rio Juruá, que na noite desta quarta-feira (7) media 13,51 metros – ou seja 51 cm acima da cota de transbordamento.

“Os municípios que ainda nos causa atenção é Tarauacá por sua geografia propicia as rápidas enchentes. Os demais estão finalizando a parte assistencial e em breve vamos entrar com os recursos para a reconstrução”, informou o tenente-coronel Eudemir Bezerra, coordenador estadual da Defesa Civil.

Na cidade de Tarauacá, as chuvas já acumulam 35,2mm, ou 17,5% da média de abril, que é 200,9mm.