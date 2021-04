Após 72 dias, Brito recebe alta e fará tratamento contra sequelas da Covid-19 em casa

O empresário Amilton Brito, 57 anos, da Pop Show Eventos, que contraiu a Covid-19 e passou 72 dias internado no Pronto-Socorro e a Fundação Hospitalar do Acre recebeu alta e se encontra em casa. A informação foi repassada pelo filho, Junior Brito, nesta quinta-feira (8).

Brito passou destes 72 dias mais de 40 internado em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em decorrência da Covid-19. Ao ac24horas, o filho Júnior Brito, informou que o pai continuará o tratamento das sequelas causadas pela Covid-19 acompanhado de uma equipe médica.

“Foi montada uma estrutura de enfermaria em casa com uma equipe de enfermeiros, médicos e fonoaudiólogos. Ele ainda está fazendo o tratamento e tomando antibióticos. Em breve, ele irá retirar a traqueostomia e hoje já começou a comer via oral. É agradecer a Deus por esse milagre. Em breve, o meu pai poderá falar com os amigos dele, mas por enquanto ele tem que tá restrito em casa e ter os mesmos cuidados que estava tendo no hospital”, afirmou.