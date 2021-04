André da Droga Vale é diplomado deputado estadual pelo TRE do Acre

A Assembleia Legislativa do Acre tem um novo deputado: André Roberto Rogério Vale dos Santos, o André da Droga Vale, foi diplomado nesta quinta-feira (8) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) como deputado estadual na vaga de Josa da Farmácia, que teve a cassação confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A posse de André da Droga Vale aconteceu por videoconferência em cerimônia conduzida pela desembargadora-presidente do TRE, Denise Bonfim.

Também participaram do ato o vice-presidente e corregedor do TRE, Luis Camolez, os juízes-membros do Tribunal Marcelo Carvalho, Mirla Regina, Geraldo Fonseca, e Hilário Júnior, além do procurador Regional Eleitoral, Fernando Piazenski.