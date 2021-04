Irmã da acreana Raissa Barbosa irá representar o Acre no concurso Miss Bumbum 2021

A estudante universitária Rafaele dos Santos Barbosa, de 28 anos, foi escolhida para representar o Acre no Miss Bumbum 2021. Ela é irmã da também acreana Raissa Barbosa, que teve participação polêmica na última edição do programa ‘A Fazenda’, transmitindo pela Record. Raissa também já participou do mesmo concurso.

Rafaela tem 1,64 metros de altura, 68 quilos e 104 centímetros de bumbum. O concurso está previsto para este mês de abril, porém, sujeito a alterações na data.

Em entrevista ao ac24horas, a beldade afirmou que o convite para disputar veio de sua irmã, sua grande inspiração para tentar trazer o prêmio para o Acre. Atualmente, ela vive em Foz do Iguaçu, mas é natural de Rio Branco, capital do Estado.

“Para mim é gratificante representar o estado onde nasci e fui criada, amo minhas raízes. No momento dedico todo meu esforço para me sair bem no concurso. Estou focada 100%. Antes treinava três vezes na semana, agora intensifiquei os treinos diários e dieta rigorosa por conta do concurso”, contou.

Rafaele disse ainda que participaria de um reality, caso fosse convidada. Muito focada, ela diz que tem investido na carreira de modelo e espera contar com as preciosas dicas da irmã para se sair bem no concurso.

“Estou começando agora como modelo, é tudo muito novo. Entrei nessa disputa a convite da minha irmã. Aceitei porque tenho ela como uma inspiração e acho que ela pode me dar muitas dicas sobre várias coisas que eu preciso aprender em relação ao concurso, vou me esforçar o máximo para essa disputa. Por isso mesmo preciso estar sempre 100% focada nos treinos e dieta. Treinava três vezes na semana, mas agora estou treinando todos os dias por conta da preparação para o Miss Bumbum”, afirmou.