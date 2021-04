Into tem baixa procura por atendimentos nesta terça-feira

Foto: Whidy Melo/ac24horas.com

Ficou visível na manhã desta terça-feira, 6, a baixa procura de pacientes por atendimento no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) de Rio Branco, que funciona como principal e maior Hospital de Campanha do Acre para casos de Covid-19.

Os espaços que anteriormente ficavam todos lotados deram lugar a espaços vazios. Com isso, também ficou nítida maior agilidade no atendimento. Uma enfermeira da própria unidade também confirmou a redução nesse início de semana pela procura.

Dona Helen Fonseca, de 52 anos, suspeita que está com Covid-19 e esteve no Into pela manhã de hoje. Ela também percebeu a pouca quantidade de pessoas no local.

“Vim fazer o teste para confirmar. Meu marido testou positivo e todos os quatro moradores da casa estão com os mesmos sintomas”, explica.

Ainda assim, ela tem boa expectativa com relação ao tratamento. “A gente sabe que chega dinheiro para ajudar, mas a gente não vê nas farmácias, nem recebe todos os remédios. Mas acredito sim na melhora com o tratamento”, relata.