Em uma semana, Acre registrou 59 óbitos, 23 a mais se comparado a todo o mês de abril de 2020

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (Caecovid) divulgou nesta segunda-feira (5) dados impactantes referentes à análise feita nas duas últimas semanas do mês de março de 2021. Os números mostram aumentos exorbitantes nas notificações de síndrome gripal e óbitos nas quatro regionais do Estado do Acre.

Por exemplo, em todo mês de abril de 2020, foram registradas 36 mortes, e somente em uma semana de 2021 – de 14 a 20 de março – foram registradas 59 mortes, ou seja, 23 a mais. Os dados mostram também, que em apenas três dias ocorreram 24 óbitos.

Já em relação ao número de notificações por síndrome gripal, foram registradas só no período de 21 a 27 de março, quase 7 mil novos casos da doença em todo o Acre.

Cenário não deve mudar

Em meio ao cenário de agravamento da pandemia, a coordenadora do Comitê, Karolina Sabino, frisou que os cuidados devem ser mantidos, haja vista que, o número de mortes e demais indicadores não tem previsão de melhora. “Há uma manutenção ascendente nesse número da curva epidemiológica”, alertou.

Ocupação de leitos em março

Segundo os dados apresentados no relatório, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do período de 14 a 20 de março foi de 95,7% e do dia 21 a 27 foi de 92,7%, uma redução de 3% na última quinzena do mês.

Gráfico ocupação de leitos geral no Acre

Já na regional do Alto Acre a ocupação dos leitos de UTI chegou a 100% nos dias 14 a 20 de março. Nos dias 21 a 27 foi de 97,3%, redução de 2,7%.

No baixo Acre, a ocupação dos leitos de UTIs chegaram a 100% nos dias 14 a 20 de março. E nos dias 21 a 27 foi de 97,3%, redução também de 2,7%.

Por último, a regional do Juruá foi a que apresentou a menor taxa de ocupação de leitos de UTIs em março. No período de 14 a 20, a taxa foi de 82,4%. E no período de 21 a 27, foi de 78,7%, uma redução de 5,8%.

Regional Alto Acre

A regional do Alto Acre (Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri) levou nota 15, com base nos números dos seguintes indicadores; Isolamento Social – redução de 9%; Índice de notificações por síndrome gripal – aumento de 3%; Índice de novas internações por SRAG – redução de 26%; Índice de novos casos por síndrome gripal COVID 19 – aumento de 3%; Índice de novos óbitos por COVID19 – três óbitos nos últimos sete dias comparado a zero óbitos nos últimos sete dias do período anterior; Ocupação de Leitos Clínicos – aumento de 74%; Ocupação de UTI – COVID19 – sem variação no período.

De acordo com os dados, só houve redução nos indicadores de isolamento social e de internações. Porém, o que contribuiu para a nota negativa, foi o índice de ocupação de leitos clínicos que subiu para 74%, além do número de óbitos – sendo três nos últimos sete dias.

Regional Baixo Acre

Já a regional do Baixo Acre (Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard) teve nota de 23, baseado nos seguintes indicadores: Isolamento Social – redução de 2%; Índice de notificações por síndrome gripal – aumento de 5%; Índice de novas internações por SRAG – redução de 3%; Índice de novos casos por síndrome gripal COVID 19 – redução de 8%; Índice de novos óbitos por COVID19 – aumento de 2% (46 óbitos nos últimos sete dias comparado a 45 óbitos nos últimos sete dias do período anterior); ocupação de Leitos Clínicos – COVID19 – aumento de 22%; Ocupação de UTI – COVID19 – Sem variação.

Regional do Vale do Juruá

Por último, a regional do Vale do Juruá (Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá) teve nota 16 do comitê, com base nos seguintes números: Isolamento Social – redução de 3%; Índice de notificações por síndrome gripal – aumento de 2%; Índice de novas internações por SRAG – redução de 16%; Índice de novos casos por síndrome gripal COVID 19 – aumento de 31%; Índice de novos óbitos por COVID19 – redução de 33% (Seis óbitos nos últimos sete dias comparado a nove óbitos nos últimos sete dias do período anterior); Ocupação de Leitos Clínicos – COVID19 – redução de 17%; Ocupação de UTI – COVID19 – redução de 3%.

Dados da pandemia

O boletim desta segunda-feira (5) mostrou que o Acre registrou 173 casos de infecção por coronavírus, sendo 142 casos confirmados por exames de RT-PCR e 31 por testes rápidos.

As notificações de óbitos foram 7 registradas, sendo 4 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, totalizando 1.298. O número de infectados saltou de 71.157 para 71.330 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 187.694 notificações de contaminação pela doença, sendo que 115.746 casos foram descartados.