Dnit refaz trecho da BR-364 que afundou entre Sena Madureira e Manoel Urbano

O trecho da BR-364 situado entre Sena Madureira e Manoel Urbano, que apresentou grande erosão na lateral da rodovia e havia sido refeita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), voltou a apresentar problema nessa segunda-feira, 5, com novo afundamento da estrada.

Entretanto, o problema não causou interrupção no tráfego de veículos e, segundo o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, equipes já se deslocam para o local para fazer o devido reparo. Ele credita o problema ao solo instável da região.

Segundo Moraes, havia um processo de erosão e ruptura do aterro dos dois lados da plataforma da BR-364, ameaçando o rompimento. O aterro foi recomposto de um dos lados com pedra, mas de acordo com o superintendente, existem pontos nessa região de Manoel Urbano, que tem mais de 15 metros de profundidade de solo muito instável.

“Por essa razão, houve uma acomodação da pedra e um afundamento do terreno natural que refletiu na superfície da pista. O engenheiro fiscal desse trecho já se desloca até o local, para juntamente com a empresa fazer o devido reparo”, afirmou o superintendente do DNIT no Acre.