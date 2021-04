Criminosos executam jovem de 19 anos com um tiro no peito no Polo Benfica

O jovem Gilvany Nascimento da Silva, de 19 anos, foi morto com um tiro no final da manhã desta terça-feira, 6. O crime aconteceu no Ramal do Gama, localizado na região do Polo Benfica em Rio Branco. Populares relataram ao ac24horas que Gilvany começou a morar no Polo há aproximadamente 2 meses.

Segundo informações da polícia, Gilvany estava sentado em uma mureta na frente de um mercantil quando membros de uma organização criminosa se aproximaram em um veículo modelo HB20, de cor prata, e efetuaram vários tiros. A vítima foi ferida com um tiro que atingiu o peito.

Mesmo ferido, Gilvany ainda conseguiu correr, mas caiu dentro do terreno de uma residência. Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local para prestar os primeiros atendimentos, o jovem já estava sem vida.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.