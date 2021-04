Caixa tem fila gigantesca no primeiro dia de liberação do auxílio

A agência da Caixa Econômica Federal, localizada no centro de Rio Branco, registra uma fila imensa na manhã desta terça-feira, 6.

Tudo isso porque hoje tem início o pagamento do Auxílio Emergencial para pessoas nascidas em janeiro que não são beneficiadas com o Bolsa Família. O curioso é que, a priori, não há necessidade da fila, já que o recurso está sendo depositado nas contas digitais, mas os saques e transferências só podem ser feitos a partir do dia 4 de maio.

A fila na agência bancária, onde se percebe pelas fotos de que não está sendo respeitado o distanciamento seguro entre as pessoas, passa do prédio do Palácio das Secretarias. De acordo com as autoridades de saúde, a aglomeração e a falta do uso de máscaras são os dois fatores que mais contribuem para a disseminação do novo coronavírus.