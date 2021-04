Após Acre ser apontado como o que menos vacina, MP se reúne com governo e prefeituras

O Acre foi apontado pelo consórcio de veículos de comunicação como o estado do país onde a vacinação contra a Covid-19 é a mais lenta.

Nesta segunda-feira, 5, o Ministério Público do Acre (MPAC) provocou uma reunião com a participação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), e das coordenações de imunização de 18 municípios alinharam estratégias de imunização, principalmente em relação à alimentação dos sistemas de notificações, oportunidade em que puderam tirar dúvidas acerca da campanha de vacinação contra a Covid-19. Apenas Santa Rosa, Feijó, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves não tiveram representantes.

“O que nos foi informado pelo Ministério da Saúde é que após o período de 48 horas os dados não sobem para o sistema de maneira mais ágil, havendo uma necessidade de aguardar até 7 dias para que os dados subam. Com isso, nós reforçamos o conteúdo dessa recomendação”, explicou o promotor da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, Gláucio Oshiro.

Na ocasião, a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles, contribuiu com sugestões de estratégias de vacinação que os municípios pudessem adotar.

“Aos municípios estão sendo orientadas as estratégias para melhoria das coberturas vacinais, identificação das fragilidades e correções de práticas inadequadas ou equivocadas. Fica determinado aos municípios que as informações sejam inseridas no portal da transparência no prazo de 48 horas conforme determinação do Ministério da Saúde”, destacou a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles.

População ribeirinha

Na etapa 9 (20/03/2021), foram recebidas doses para 17.050 pessoas da população ribeirinha, sendo uma estratégia que leva tempo para execução, de acordo com Renata Quiles. “Estamos realizando visita aos municípios para monitoramento das ações e tentar entender o que está acontecendo”.

Notificações de doses aplicadas

Outro ponto discutido durante a reunião foi sobre a digitação e inserção dos dados nos sistemas do Ministério da Saúde: “Segundo as coordenações municipais ainda existe uma fragilidade na digitação de toda a produção das ações de vacinação, e que por vezes as coordenações têm feito mutirões de digitação em expedientes noturnos e finais de semana, sendo ainda deficientes para demonstrar a realidade das ações, muitos informam que não ficam com estoque de vacinas e que a deficiência está na digitação, solicitamos aos secretários o fortalecimento das equipes de vacinação bem como de apoio (registro e digitação)”, explicou Renata Quiles.

População indígena

A meta de imunização da população indígena é 12.410, sendo que foram recebidas 26.920 doses para 1ª e 2ª dose. Até o momento foram vacinados apenas 5.543 indígenas com 1ª dose e 3.189 com 2ª dose, segundo a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles.

“Até o momento não temos do Ministério da Saúde e Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) autorização para utilização do estoque não utilizado em outros grupos prioritários, sendo que várias solicitações já foram realizadas. Das 26.920 doses foram entregues aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis), 16.134 doses, restando saldo de 10.786 em posse do Estado.

Etapa 11

Na etapa 11, das 22 mil doses recebidas apenas 500 serão utilizadas como 1° dose, sendo 21.500 referentes às segundas doses: “As ações de vacinação são responsabilidade dos municípios, devendo cada um justificar o motivo das baixas coberturas vacinais de acordo com a realidade local. O Estado está monitorando e acompanhando as fragilidades, trazendo orientações para melhorias, mas a decisão e conduta compete apenas aos municípios”, salientou Renata Quiles.

Apesar das doses serem enviados pelo governo federal aos estados, a responsabilidade pela vacinação é de cada município.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.