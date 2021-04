Anexo do Into que vai aumentar leitos para Covid-19 só deve ser entregue em 15 dias

A reforma no antigo prédio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco, que irá funcionar como anexo ao lado do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) continua em obra. O local irá aumentar a capacidade de leitos destinados a pacientes com Covid-19 no Hospital de Campanha.

Ao ac24horas nesta terça-feira, 6, o engenheiro responsável pela obra, Gleiton Pinheiro, da SM Gadelha, empresa que está executando a reforma, disse que a previsão de entrega é de, no máximo, duas semanas. “O prazo dessa obra não está atrasado. O prazo é 30 dias. Estaremos terminando daqui duas semanas, no máximo”, garante.

Pinheiro afirma que a obra foi iniciada antes do fechamento do contrato, por isso ainda restam cerca de 30 dias para o encerramento do prazo. “Nossa previsão é concluir na semana que vem, mas estamos com problemas de insumos”, salienta.

Os problemas são atrasos na entrega de produtos que vêm de fora do Estado. “São gases, geradores que estamos esperando a chegada. Já estão a caminho”, assegura o engenheiro.