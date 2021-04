A “Casa de Noca” tucana, onde todo mundo grita, todo mundo fala e o feijão queima

“NÃO HÁ MAIS LUGAR para a deputada federal Mara Rocha (PSDB) continuar no partido”. A afirmação foi feita ontem ao BLOG DO CRICA, pelo presidente da executiva regional DO PSDB, Manoel Pedro, o “Correinha,” logo após encaminhar aos órgãos de imprensa uma nota, segundo ele da executiva nacional, com críticas pesadas ao comportamento político da parlamentar.

Aliados da deputada já comentavam ontem ao anoitecer, não ser a nota verdadeira, e prometendo para hoje um desmentido nacional. Mas, vindo ou não o desmentido, o que se pode dizer é que, o PSDB estadual virou uma “Casa de Noca”, onde todos falam, todo mundo grita, e o feijão queima.

Para o presidente Correinha, a deputada federal Mara Rocha está falando pelas tamancas, como se diz no popular, a respeito de recursos vindos para a eleição municipal: “Dos 2 milhões de reais enviados para a campanha, 1 milhão e 700 mil foram manuseados pelo livre arbítrio da deputada Mara, que não deu satisfação sobre como iria aplicar para a executiva regional,” reclamou Correinha.

O espaço da Mara no PSDB, segundo sua avaliação, encurtou, porque ela é uma defensora declarada do presidente Bolsonaro, o que a impede de ficar numa sigla que terá candidato próprio para a presidência, ou estará numa aliança de partidos do centro, pontuou.

Correinha reclamou ainda que, ao contrário do irmão Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha (PSDB) está deixando o partido de forma deselegante e com acusações inverídicas. “É bom que ela saia mesmo, porque a maioria do PSDB pensa no sentido de fazer uma aliança com o governador Gladson Cameli, para apoiar a sua reeleição na disputa de 2022, comentou Correinha ao BLOG.

E entre bicadas, voa o PSDB no Acre.

MUITO IMPROVÁVEL

POR TODA A MANHÃ de hoje vamos ficar sabendo se a nota oficial atribuída à direção nacional tucana é verdadeira ou não, mas acho muito improvável que a direção regional tenha distribuído uma nota falsa à mídia.

A PORTA É A SERVENTIA DA CASA

INDEPENDENTE de tudo o que vier acontecer, não há mais clima para a deputada federal Mara Rocha (PSDB) ficar no partido, cuja cúpula regional lhe rejeita. A porta é a serventia da casa, diz o velho e aplicável ditado.

FICOU NO TRIVIAL

PERTO dos 100 dias de gestão, a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, se não fez uma trapalhada, também não passou do trivial dos seus antecessores.

CANDIDATURA PARA BRIGAR

A SE CONFIRMAR a candidatura do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), a deputado federal, pelo potencial político, é um candidato a brigar por vaga.

NÃO É AMADOR

NÃO É FÁCIL a proeza de conseguir fazer da mulher Meire Serafim, a deputada estadual mais votada da última eleição, disputando com cobras criadas da política. O Mazinho sabe o caminho das pedras dos votos.

COMENTÁRIO DE UM VELHO EMEDEBISTA

UM AMIGO do MDB de longas datas, ligou ontem, para comentar o desembarque da sigla no governo Gladson: “o Márcio Bittar colocou o velho lobo (Flaviano Melo) para marchar; foi o único que ganhou, indicou os secretários da SEDUR e Agricultura, e o Flaviano nem o porteiro”.

MERECE UM POSTER

NÃO É FÁCIL passar a perna no velho lobo Flaviano Melo (MDB), o Márcio Bittar (MDB) merece uma estátua em praça pública pelo feito.

BRIGA DE MUITOS CAPÍTULOS

ESTA BRIGA entre os irmãos Rochas e o governador Gladson Cameli é uma briga de muitos capítulos. Em briga de gente grande, quem for menino é bom não se meter.

NÃO CONSIGO ENTENDER

POR MAIS que tenha ouvido várias explicações a respeito desta briga, não entendo o real motivo. Do governo do Wanderley Dantas até hoje (e lá se vão várias décadas), não conheço um vice que tenha tido tanto espaço num governo como teve o vice-governador Major Rocha.

NÃO HAVIA OUTRA SAÍDA

AO MANTER o estado no chamado “alerta vermelho”, se fez o que não poderia deixar de ser feito pelo Comitê do Covid. Não podia falsear a gravidade da pandemia, liberando a abertura do comércio sem restrições.

FICA NO NINHO

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) não deve deixar o ninho tucano, mesmo condenando as confusões no partido. “Fico! Fui o primeiro deputado eleito pelo PSDB”, lembrou ontem ao BLOG, após lamentar a balbúrdia.

TAPINHA NAS COSTAS

O nomeado assessor político para fazer a intermediação com os vereadores, Helder Paiva, tem a experiência de vários mandatos de vereador e deputado, e por isso sabe que as coisas não se resolvem na política com tapinha na costa. Vai precisar muito mais que a sua conversa macia.

DISCUSSÃO IDIOTA

DISCUSSÃO MAIS IDIOTA, que essa sobre que nome deve ter a ponte sobre o Rio Madeira, não existe. A obra fica em Rondônia, é preciso desenhar? Querem fazer filho na mulher alheia?

MOTE ERRADO

AS redes sociais ajudaram, mas não foram decisivas na eleição do Bolsonaro, sua eleição se deu mais pelo contexto de um PT desacreditado na opinião pública.

IMAGEM FRAGILIZADA

O PT foi para a disputa contra o Bolsonaro carregando um fardo de sucessivos escândalos e a prisão da cúpula do partido. Só um milagre salvaria o PT daquela derrota.

FIM DO PRIVILÉGIO

PREVISTO PARA AMANHÃ, o julgamento no pleno do STF sobre a questão de cultos religiosos na pandemia. A tendência é o veto, derrubando a tese do ministro indicado pelo Bolsonaro, Kassio Marques, que liberou.

POR BAIXO DO PANO, MEU PIRÃO PRIMEIRO

COMENDO QUIETO, por baixo do pano. Uma boiada na calada da noite está sendo tocada pelos congressistas, no valor de R$ 7,3 bilhões (eu disse, Bi!), um cheque em branco para os parlamentares passarem para suas bases. Um deputado ou senador do Acre, que tem o menor número de parlamentares, no ano passado teve R$ 8 milhões para gastar sem fiscalização em seus municípios, e aprovado o pacote terá R$ 32 milhões. Meu pirão primeiro. Por isso, é difícil a vida dos novos candidatos.

ACABOU A FASE DO VERBO

ACABOU A FASE em que um candidato a deputado federal, por exemplo, se elegia na base da conversa, do discurso, agora, se não tiver verba no bornal, é balsa!

DESDE QUE BAIXE NAS BOMBAS

O Gladson fala em baixar o valor do ICMS cobrado sobre o diesel. Boa medida, desde que, de fato chegue nas bombas, a não sirva para bombar os donos de Postos.

FRASE MARCANTE

“Visite constantemente os seus amigos para que o mato e os espinhos não fechem o caminho”. (Ditado de Burundi).